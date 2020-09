Hannover

Einsatzkräfte der Polizei haben am frühen Freitagmorgen in einem Hotel in der Innenstadt einen Einbrecher festgenommen. Der 35-jährige war zuvor an der Osterstraße gegen 5 Uhr in den wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Betrieb eingestiegen. Zeugen alarmierten wegen verdächtiger Geräusche die Polizei.

Laut Polizeisprecher Michael Bertram erwischten Beamte den mutmaßlichen Einbrecher im Hotel auf frischer Tat. Zu verdanken sei der schnelle Erfolg aber auch einem Diensthund, der den Täter im Gebäude aufgespürt habe. Bei seiner Festnahme beschlagnahmte die Polizei auch mögliches Einbruchswerkzeug sowie rund 1000 Euro.

Anzeige

Beamte brachten den Verdächtigen schließlich in Polizeigewahrsam. Der 35-Jährige muss sich nun laut Polizei wegen besonders schweren Diebstahls verantworten und soll in einem beschleunigten Verfahren verurteilt werden.

Die aktuellsten Polizeimeldungen aus Hannover finden Sie hier

Von Ingo Rodriguez