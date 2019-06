Hannover

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in Hannover-Wülfel zwei Männer beim Verladen gestohlener Fahrräder erwischt und festgenommen. Ein bislang unbekannter Komplize konnte vor den Beamten fliehen. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Mittäter geben können. Außerdem muss die Polizei noch die Besitzer mehrer gestohlener Räder ausfindig machen.

Auf frischer Tat ertappt

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden später festgenommenen Männer gegen 3.40 Uhr gerade dabei, am Schwarzen Weg mehrere Fahrräder in einen weißen Transporter zu verladen. Beim Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizei gelang es einem mutmaßlichen Komplizen, trotz sofortiger Verfolgung zu flüchten. Zwar konnte die Polizei den Mann nicht einholen, auf seinem Fluchtweg wurde jedoch ein Fahrrad entdeckt, das vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet worden war. Gegen die beiden am weißen Citroën-Transporter festgenommenen Fahrraddiebe erließ ein Richter Haftbefehl. Gegen sie wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen sowie die Besitzer mehrerer gestohlener Fahrräder, die bisher nicht zugeordnet werden konnten. Anwohner, denen innerhalb der vergangenen vier Wochen im Raum Döhren ein Fahrrad gestohlen wurde, werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 36 20 zu melden und Anzeige zu erstatten.

Von Ingo Rodriguez