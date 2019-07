Hannover

Plastikschälchen kommen Yvonne Wimmert nicht in die Bude. „Das war schon immer so“, sagt sie. Zum zweiten Mal ist die Diepholzerin auf dem Schützenfest in Hannover dabei, sie verkauft Baguette und Champignons in Pappschalen, dazu gibt es Holzgabeln. Die Anweisung, auf dem diesjährigen Schützenfest möglichst auf Einwegplastik zu verzichten, kam ihr da gerade recht. „Ich musste mich überhaupt nicht umstellen“, sagt sie.

Nachhaltigkeit hat sich die Stadt beim Schützenfest 2019 auf die Fahnen geschrieben. Darum liefert Enercity rund zwei Millionen Kilowattstunden Ökostrom an die Firma Röhler Elektrotechnik, die die Stromversorgung des Schützenfestes übernimmt. Und darum sind auch alle Beschicker angehalten, kein Einweggeschirr aus Plastik zu verwenden. Diese Anweisung galt bereits beim diesjährigen Frühlingsfest. „Wir wollen irgendwann stolz sagen, dass dieser Platz frei von Einwegplastik ist“, sagt der städtische Eventmanager Ralf Sonnenberg.

Kunden mögen Holzlöffel nicht

Am Ziel angekommen ist das Schützenfest aber noch nicht, wie ein Blick an den Eisstand Romeo zeigt. Mustafa Aktas, der sein Eis sonst bei Möbel Hesse in Garbsen verkauft, hat vor Kurzem 2000 Holzlöffel angeschafft. „Aber die Leute wollen das nicht haben, das fühlt sich komisch an und verändert den Eisgeschmack“, sagt Aktas. Also sei er wieder auf Plastik umgestiegen, um seine Stammkunden nicht zu vergraulen.

Auch Toni Winter bietet sein Slush-Eis in Einweg-Plastikbechern an. „Ich muss die letzten noch aufbrauchen, aber ich habe schon kistenweise recycelbare Becher gekauft“, sagt er und holt einen Karton hervor. Die umweltfreundlicheren Becher seien zwar doppelt so teuer, doch mit den Preisen fürs Slush-Eis wolle er dennoch nicht hochgehen.

Zur Galerie Becher, Teller, Besteck: Wie viel Plastik gibt es noch auf dem Schützenfest 2019 in Hannover? Die HAZ hat sich auf dem Festplatz umgeschaut.

Den Preisunterschied merkt auch Jan Becker, der am Stand von Eisermanns Wurst-Braterei Currywurst und Pommes verkauft – seit zwei Jahren in Pappschalen und mit Holzgabeln. „Es ist ein bisschen teurer, aber das nimmt man gern in Kauf“, sagt er und fügt an: „Außerdem sieht’s schöner aus.“

Bier im Glas

Besonders einfach haben es umweltbewusste Besucher am Stand von Gilde. Denn dort müssen sie nicht lange überlegen, ob der Becher nun aus Einwegplastik oder recycelbar ist – sie bekommen ihr Bier einfach im Glas.

Von Johanna Stein