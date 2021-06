Hannover

Die Fête de la Musique bleibt auch in diesem Juni bei ihrem im vergangenen Jahr erfolgreich erprobten Hygienekonzept. Die Feier in der Stadt wird stattfinden – allerdings sind die Konzerte bestuhlt und umzäunt. Eingelassen werden nur Zuhörer, die zuvor ein kostenloses Ticket erworben haben und einen aktuellen Schnelltest, einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nach einer Corona-Infektion nachweisen können. Es wird eine Maskenpflicht gelten, nur am eigenen Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.

Drei Indoor-Konzerte im Programm

Dennoch sei das diesjährige Konzept „mutiger und größer als 2020“, sagte Konstanze Beckedorf, Sport- und Kulturdezernentin der Stadt, bei der offiziellen Programmvorstellung am Montag. Immerhin rund 60 Konzerte auf 13 Bühnen sind für Montag, 21. Juni geplant. Viele werden in unmittelbarer Nähe des Neuen Rathauses gespielt. Standorte der Fête sind unter anderem die Aegidienkirche, der Opernplatz und die Wiese am Stadionbad. Dabei sind auch drei Standorte drinnen: das Brauhaus Ernst August, das Me and All Hotel und das Foyer der Swiss Life Hall.

2020 fand die Fête unter anderem vor dem Musikzentrum Hannover statt. Auch im vergangenen Jahr waren Konzerte nur mit Bestuhlung erlaubt. Quelle: Samantha Franson

„Wir mussten Standorte suchen, die nicht unmittelbar zugängig für Zuschauer sind“, erklärt Produktionsleiterin Sabine Busmann. Denn vor dem umzäunten Bereich ist das Verweilen für nicht angemeldete Personen aus Hygieneschutzgründen nicht gestattet. Dafür habe das Team bereits einen Sicherheitsdienst beauftragt.

Auftritte von 2020 werden nachgeholt

Das Programm ist wie jeher bunt gemischt – von Indie-Pop über Klassik bis zu Theaterstücken mit Musik für Kinder. Musikfans können sich auf Künstler und Bands wie 2ersitz, Lukas Dolphin, das Ensemble des Theaters am Küchengarten und erstmals auch Mitglieder des Opernchors und Blechbläser des Niedersächsischen Staatsorchesters freuen. Dazu werden Künstler spielen, deren Auftritte im vergangenen Jahr ausfallen mussten.

Pro Spielort wird es rund fünf verschiedene Zeitfenster geben, an denen jeweils 200 Besucher zugelassen werden. „So ermöglichen wir insgesamt über 12.000 Zuschauern dieses Liveerlebnis“, sagte Busmann bei der Programmvorstellung. Von einer speziellen Neuerung berichtete sie stolz: Auf der Busspur am Aegi wird es exklusive sogenannte One-on-one-Konzerte geben. Das heißt, dass ein Musiker oder eine Band in einem Bus für maximal vier Personen aus einem Haushalt spielen. Tickets für dieses intime Konzerterlebnis gibt es nur zu gewinnen. Die Fête informiert auf ihrer Webseite (www.fete-hannover.de) über die Verlosung.

„Jede Möglichkeit nutzen, um die Fête zu veranstalten“

Trotz der strengen Auflagen freuen sich die Veranstalter auf den Tag am 21. Juni. „Es war für uns zu jedem Zeitpunkt im Planungsprozess klar, dass wir jede noch so kleine Möglichkeit nutzen werden, um die Fête zu veranstalten“, sagte Ralf Sonnenberg, Leiter des städtischen Eventmanagements. Denn obwohl viele Künstler in der Pandemie die digitalen Möglichkeiten genutzt hätten, sei das nicht mit einem echten Konzert zu vergleichen, ergänzte Beckedorf. „Kunst und Kultur leben von der Begegnung zwischen Publikum und Künstler und dafür steht auch die Fête.“

Der Vorverkauf für das Programm auf dem Georgsplatz, dem Opernplatz, im Brauhaus Ernst August, in der Marktkirche, im Erika-Fisch-Stadion und auf der Kinderbühne beginnt am Montag, 7. Juni, auf der Webseite www.fete-hannover.de. Die Tickets für die restlichen Bühnen stehen ab Freitag, 11. Juni, zur Verfügung.

Von Inga Schönfeldt