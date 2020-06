Hannover

Fête de la Musique, das bedeutet in normalen Zeiten Musik an vielen Ecken der Stadt, ein Zirkulieren vieler Tausend Menschen in der City und vor allem Spontaneität. Die Zuhörer, die Sonntag ins Musikzentrum Hannover gekommen sind, hatten sich hingegen vorher jeweils für genau ein Konzert anmelden müssen. Rund 70 Menschen gingen einzeln oder in Kleinguppen mit Maske durch die Absperrgitter und zeigten ihren Scancode vor. Im Hof erwarteten sie Stühle in Zweier- oder Dreierkombination.

Als erste Band steht am Sonntag das Duo Ottolien auf der Bühne, die beiden Brüder aus Hannover spielen ruhigen deutschen Rap-Pop. In den nachdenklichen Texten geht es um enttäuschte Liebe, Sommergefühle oder auch ein angespanntes Vater-Sohn-Verhältnis. Im Publikum sind viele jüngere Konzertbesucher, auch einige Kleinkinder mit Sonnenhüten.

Anzeige

Endlich Livekonzert vor Publikum

„Wir haben in den letzten drei Monaten ganz schön viel vor Kameras gespielt. Umso schöner ist es, wieder in Augen zu blicken“, erklärt Leonard Ottolien. Und nach einem stärkeren Applaus: „Das ist das, was wir vermisst haben. Dankeschön!“ Sein Bruder Jonas nickt.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Publikum freut sich: endlich wieder ein Konzert. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Dem Publikum geht es wie den Musikern – die Besucher sind glücklich, endlich überhaupt wieder live ein Konzert zu erleben. „Natürlich ist das etwas anderes, als bei der Fête durch die Innenstadt zu laufen und überall spielt Musik“, bekennt die 21-jährige Sina. Dennoch ist die Studentin froh über das Angebot. Ihre Freundinnen Marieke und Zita sind mit Sina einer Meinung. „Das Konzert gefällt uns sehr gut.“ Das Drumherum sei zwar etwas ungewohnt. Und doch: „Es ist wichtig, solche Alternativen zu finden, damit überhaupt wieder Konzerte stattfinden können“, betont Sina.

Die Stadt Hannover hat sich als Veranstalterin der Fête de la Musique alle Mühe gegeben, damit an diesem Tag trotz allem Livemusik zu hören ist. Neben den ausverkauften Hofkonzerten im Musikzentrum tritt die NDR-Radiophilharmonie zweimal im Garten des Wilhelm-Busch-Museums auf. Den ursprünglichen Plan eines Konzerts im Hof des Großen Sendesaals musste der NDR kurzfristig aufgeben. Wegen der beengten Verhältnisse gab es keine Genehmigung.

„Es ist eine ganz seltsame, skurrile Situation. Aber jetzt ist alles schön und rund geworden. Zur Fête gehört einfach Livemusik“, sagt Sabine Busmann, Geschäftsführerin des Musikzentrums und Produktionsleiterin der Fête. Die Künstler, die in Hannover aufgetreten wären, sind per App unter dem Stichwort Fêtehannover zu hören. Für mögliche Konzerte in kleinem Rahmen sei in nächster Zeit ein geschlossenes Areal wichtig. „Es darf nicht einsehbar sein, damit man Menschenansammlungen vermeidet“, sagt Busmann. Das Gelände des Musikzentrums bietet sich dafür an. Die geräumige Situation erlaubt einen Rundweg für Betreten und Verlassen des Geländes.

Im Welfengarten ist dann doch spontanes Zuhören möglich: Das Ensemble Geräuschkulisse spielt Kammermusik, barfuß in Sommerkleidern und kurzen Hosen. Die ersten Zuhörer breiten schon vorher bei der Probe ihre Picknickdecken aus.

Von Bärbel Hilbig