Hannover

Brennender Plastikmüll in einer Recyclinganlage am Lohweg in Misburg-Süd einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einer Halle waren dort aus bislang unbekannten Gründen rund 80 Kubikmeter Plastikmüll in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Halle verhindern, musste aber Teile der Seitenwände demontiert werden.

Wegen der hohen Temperaturen mussten sich die Einsatzkräfte immer wieder ablösen lassen. Insgesamt 98 Feuerwehrleute waren bis nachts im Einsatz. Brandermittler der Polizei sollten im Laufe des Freitags nach der Ursache des Feuers suchen. Eine erhöhte Schadstoffkonzentration wurde während des Brandes nicht gemessen.

