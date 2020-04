Hannover

In einer Kolonie des Kleingärtnervereins Bothfeld ist in der Nacht zu Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache eine Laube in Brand geraten und völlig zerstört worden. Obwohl die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz eine benachbarte Hütte retten konnte, entstand laut Feuerwehrsprecher Tobias Slabon ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte und ein Rettungsdienst gegen 3.20 Uhr wegen eines Laubenbrandes in die Kolonie Sonnenhain 2 an der Straße Am Alten Gehäge alarmiert worden. Bei der Ankunft der Feuerwehr hatten sich die Flammen bereits von der brennenden Laube auf eine benachbarte Hütte ausgebreitet. Die Nachbarlaube konnte zwar schnell gelöscht werden. Das rund 25 Quadratmeter große Gartengebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, brannte laut Feuerwehr jedoch nieder.

Wie der Feuerwehrsprecher mitteilt, waren während des rund zweistündigen Einsatzes wegen einer äußerst problematischen Löschwasserversorgung auf dem Koloniegelände insgesamt neun Fahrzeuge der Feuerwehr Hannover und der Ortsfeuerwehr Groß-Buchholz sowie fast 40 Rettungskräfte im Einsatz. Experten der Polizei haben inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Ingo Rodriguez