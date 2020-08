Hannover

Feuer in einer Tiefgarage in der Südstadt am Mittwochabend: Ein Auto war dort unter einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte gegen 20.15 Uhr mit zwei Löschzügen zur Hildesheimer Straße aus, die in Rauch gehüllt war. Rund 70 Anwohner wurden gegenüber der Brauerei evakuiert – aus dem Haus über der Tiefgarage und auch aus zwei Nachbargebäuden.

Viele Bewohner einer Senioreneinrichtung betroffen

Laut Feuerwehr wurden zwei leicht verletzte Anwohner in einem Rettungswagen untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Vor den Gebäuden wurden auf einem Rasenstreifen nahe dem Sportplatz des VfL Eintracht auch zahlreiche Bewohner einer angrenzenden Senioreneinrichtung betreut sowie mehrere Personen im Rollstuhl, die im betreuten Wohnen leben. Deshalb fuhr auch ein Großraumrettungsbus zur Einsatzstelle. Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Notarzt kümmerten sich um die zum Teil in ihrer Mobilität stark eingeschränkten Senioren.

Die Einsatzkräfte konnten das brennende Auto löschen. Laut Feuerwehr kam dabei auch ein Löschpanzer zum Einsatz. Durch die beengten Platzverhältnisse sei es in der Tiefgarage aber zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Ob sich in dem brennenden Auto Menschen befanden, darüber konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Bislang gab es dafür aber für die Einsatzkräfte offenbar keine entsprechenden Hinweise.

Der Versorger Enercity kontrollierte noch am Abend die Stromversorgung in zwei Gebäuden auf mögliche Schäden in der Elektrik. Möglicherweise muss dort der Strom vorübergehend abgeschaltet werden.

