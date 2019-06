Hannover

Rührende Szenen vor einem qualmenden Einfamilien-Bungalow in Kirchrode: Die Feuerwehr hat am Sonnabendabend bei einem Brand an der Kühnstraße fünf Katzen und zwei Hunde aus den Flammen gerettet. Die menschlichen Bewohner des Hauses galten bei der Alarmierung gegen 21 Uhr zwar zunächst als „im Gebäude vermisst“. Sie waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers jedoch nicht zuhause und wurden erst telefonisch über den Brand informiert.

Zur Galerie In Kirchrode ist ein Bungalow in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete fünf Katzen und zwei Hunde aus dem qualmenden Gebäude. Sie überlebten das Feuer.

Vor dem Gebäude wurden die geretteten Tiere von Einsatzkräften zunächst mit frischem Sauerstoff versorgt und später der Feuerwehr-Tierrettung übergeben. Vier Katzen und ein Hund wurden verletzt und zur Behandlung in die Tierärztliche Hochschule ( TiHo) gebracht.

Flammen breiten bis auf das Flachdach aus

Wie die Feuerwehr mitteilt, war gegen 20.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein äußeres Vordach des Bungalows in Brand geraten. Anschließend hatte sich das Feuer ausgebreitet und auch die Wohnung sowie das Flachdach des Gebäudes erfasst. Einsatzkräfte sind derzeit noch damit beschäftigt, das Dach zu öffnen und die Flammen von oben zu löschen. Laut Feuerwehr ist der Brand unter Kontrolle. Ob der Bungalow nach dem Einsatz bewohnbar ist, steht noch nicht fest.

Von Ingo Rodriguez