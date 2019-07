Hannover

In einem Hinterhof an der Schubertstraße in Hannover-List ist in der Nacht zu Mittwoch aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Allerdings wurde nach Angaben der Feuerwehr durch die enorme Hitzeentwicklung eine angrenzende Hauswand beschädigt. Ein unter dem Container angebrachter Lüftungsschacht hatte die Flammen unmittelbar nach dem Ausbruch des Feuers angefacht.

Anwohner hatten gegen 0.35 Uhr den brennenden Container bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen schnell gelöscht. Dabei war aber auch Löschwasser in den Keller eines benachbarten Geschäfts geflossen. Experten der Polizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 27 17 zu melden.

Von Ingo Rodriguez