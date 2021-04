Hannover

Das Löschen des Großbrandes auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs im hannoverschen Stadtteil Misburg-Süd ist komplizierter als ursprünglich gedacht. Wie die Feuerwehr Hannover am späten Mittwochnachmittag mitteilte, werden sich die Arbeiten vermutlich bis weit in den Donnerstag hinziehen. Grund dafür ist, dass die 2500 Quadratmeter große Halle, in der am Dienstagabend rund 500 Tonnen Kunststoff in Brand geraten waren, einsturzgefährdet ist.

Die Brandbekämpfer können die Flammen und Glutnester deshalb ausschließlich von außen löschen. Zudem holen große Bagger nach und nach Teile des brennenden Kunststoffs ins Freie, um dort gegen das Feuer vorzugehen.

Brand in Hannover-Misburg: 11.000 Liter Wasser pro Minute

Nach Angaben der Polizei ist der Brand durch eine „Verkettung unglücklicher Umstände“ entstanden. Das habe die Auswertung der Videoaufzeichnungen von dem Gelände ergeben. Es handele sich um einen Unglücksfall im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Kunststoffabfälle, teilte die Behörde mit. Den Schaden bezifferten die Brandermittler auf mehrere Millionen Euro.

Matthias Redeker, der Geschäftsführer der betroffenen Noris Entsorgung GmbH, wollte sich bislang nicht zu dem Großbrand äußern.

Um die Wasserversorgung vor Ort gewährleisten zu können, pumpt die Feuerwehr seit Beginn des Einsatzes Wasser aus dem Mittellandkanal mit einem großen Schlauch über rund 1000 Meter auf das Firmengelände. Das Pumpensystem fördert rund 11.000 Liter Wasser pro Minute an die Einsatzstelle.

Bislang keine Schadstoffe in der Luft entdeckt

Zudem haben die Einsatzkräfte geprüft, ob in der Umgebung des Firmengeländes durch den Brand hervorgerufene Schadstoffe niedergegangen sein könnten. Nach Angaben der Feuerwehr sind bei den bisherigen Messungen in den angrenzenden Stadtteilen keine freigesetzten Schadstoffe festgestellt worden.

Die Rauchsäule des Brandes in Misburg war über der ganzen Stadt zu sehen. Quelle: Enno Janssen

Bei diesen Luftmessungen suchten die Helfer nach möglichen Rückständen unter anderem von Ammoniak, Chlor und Schwefeldioxid. Bei den zusätzlich vorgenommenen Wisch- und Bodenproben untersuchen Spezialisten im Labor die rund um den Brandort aufgenommenen Rußpartikel auf Schadstoffe. Die Ergebnisse dieser Untersuchung lagen bis zum Abend noch nicht vor.

Riesige Rauchsäule über Hannover

Am Dienstagabend war gegen 20.10 Uhr auf dem Gelände der Firma Noris Entsorgung am Lohweg eine Lagerhalle mit geschreddertem Kunststoff in Flammen aufgegangen. Verletzte gab es nicht. Die automatische Brandmeldeanlage schlug umgehend an, die Feuerwehr rückte zunächst mit drei Löschzügen nach Misburg-Süd aus. Bereits auf der Anfahrt der ersten Helfer war eine deutliche Rauchsäule über der Halle erkennbar.

Die Halle wurde bei dem Brand völlig zerstört. Quelle: Samantha Franson

Zur gleichen Zeit gingen etliche Notrufe von Anwohnern in der Regionsleitstelle der Feuerwehr ein. Vor Ort entschied die Feuerwehr, aufgrund der sehr starken Wärmeentwicklung und der möglichen Einsturzgefahr der Halle den Löschangriff nur von außen vorzunehmen. Von mehreren Drehleitern und zwei Teleskopmastbühnen aus gingen die Brandbekämpfer gegen die Flammen vor. Zudem kamen mobile Wasserwerfer und das ferngesteuerte und kettenangetriebene Löschunterstützungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr zum Einsatz.

Von Tobias Morchner