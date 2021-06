Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am späten Dienstagabend zu einem Brand am Steintor ausgerückt. Wie die Retter mitteilen, hatte sich offenbar Fett in der Lüftungsanlage eines Restaurants an der Nordmannpassage entzündet. Der stinkige Rauch war noch in der Südstadt und am Maschsee zu riechen.

Der Notruf ging kurz vor Mitternacht ein. Von einer Drehleiter aus kontrollierte die Feuerwehr die Lüftungsanlage auch von oben. Bis auf die brennenden Fettablagerungen war aber kein weiterer Schaden entstanden. Allerdings war der Gestank durch Fett und Kunststoffe so immens, dass ihn sogar Bewohner der Südstadt und am Maschsee rochen – und das Feuer in ihrer Nachbarschaft wähnten.

Schornsteinfeger soll Anlage prüfen

Die Retter kontrollierten den kompletten Bereich vorsorglich mit einer Wärmebildkamera, anschließend rückten sie wieder ab. Noch in der Nacht sei ein Schornsteinfeger beauftragt worden, um die Lüftungsanlage genauer in Augenschein zu nehmen.

Von Peer Hellerling