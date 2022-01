Hannover

In Hannover-Ricklingen ist es am Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus gekommen. Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen. Eine 45-Jährige und ihre beiden Kinder (8, 13) konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Mutter hatte gegen 7.10 Uhr Rauch in dem Haus an der Beekestraße bemerkt und ihre beiden Söhne geweckt. Sie konnten sich ins Freie retten und setzten einen Notruf ab. Der Vater war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause – er war joggen.

In einem Zimmer steht Mobiliar in Flammen

Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. In einem Zimmer war Mobiliar in Brand geraten. Zwei Atemschutztrupps löschten die Flammen. Anschließend wurde das Haus mit einem Druckbelüftungsgerät vom giften Qualm befreit. Zeitgleich untersuchte der Rettungsdienst die Mutter und ihre beiden Kinder. Die 45-Jährige hatte sich eine leichte Rauchvergiftung zugezogen.

Der Brandrauch ist in alle Zimmer des Reihenhauses gezogen. Deshalb ist das Gebäude zurzeit nicht bewohnbar. „Die Familie kommt derweil bei Angehörigen unter“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 80.000 Euro. Rettungsdienst und Brandschützer waren mit 29 Feuerwehrleuten und neun Fahrzeugen im Einsatz.

Polizei untersucht Brandort am Montag

Der Kriminaldauerdienst war am Sonntagmorgen vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Montag sollen die Experten der Polizei den Brandort untersuchen.

Von Britta Mahrholz