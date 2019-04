Hannover

In der Charlottenstraße in Linden-Süd ist am Sonntag gegen 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Hannover brannte ein Keller in einem Mehrfamilienhaus. Die Retter rückten mit zwei Löschzügen an und gingen unter Atemschutz in das Gebäude. „Eine 36-jährige Bewohnerin aus dem Erdgeschoss hatte Brandgeruch bemerkt“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Sofort habe sie alle Nachbarn aus ihren Wohnungen geklingelt, sodass diese sich in Sicherheit bringen konnten. „Das haben sie richtig gut hinbekommen“, sagt Meyer.

Sieben Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet, als die Helfer eintrafen. Zwei Bewohnerinnen, darunter eine 80-jährige Frau, wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Darüber hinaus konnten mehrere Bewohner in ihren Wohnungen bleiben, sie wurden auf deren Balkonen auf der Rückseite des Hauses von Einsatzkräften betreut. Laut Meyer hatten sich Nachbarn der umliegenden Gebäude sofort um die Bewohner gekümmert, die auf der Straße ausharren mussten. „Sie wurden unter anderem mit Kaffee versorgt“, sagt der Feuerwehrsprecher.

Haus ist unbewohnbar

Das Feuer selbst war laut Meyer nach etwa 40 Minuten gelöscht. Leichte Probleme bereitete den Rettern jedoch, dass der Keller des Eckhauses relativ verwinkelt war. „Wir mussten uns erst einmal durchkämpfen, um den Brandherd zu finden“, sagt Meyer. Immer wieder drang Rauch durch die Kellerfenster, mitunter waren auch Flammen zu sehen. Der Schaden wird seitens der Feuerwehr auf rund 50.000 Euro geschätzt, das Haus ist zudem bis auf Weiteres nicht bewohnbar. „Bei dem Brand wurden auch die Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen beschädigt“, sagt Meyer. Die über dem Keller liegenden Wohnungen und das Treppenhaus blieben aber unbeschadet.

Die Bewohner durften nach Ende der Löscharbeiten noch persönliche Gegenstände aus dem Haus holen, ehe sie bei Freunden, Verwandten oder in anderen Ausweichquartieren unterkamen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat aber noch am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/frs/kha/pah