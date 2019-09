Hannover

Neben der Bombenräumung musste die Feuerwehr Hannover am Montagabend zu einem weiteren Einsatz in der Stadt ausrücken. In der Heinrichstraße, die im Evakuierungsgebiet liegt, brannte eine Wohnung lichterloh. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz. Nach wenigen Minuten hatten die Helfer die Flammen unter Kontrolle. Menschen hielten sich zum Glück nicht in den Räumen auf. Der Schaden allerdings ist immens.

Bei der Feuerwehr hatte sich nach dem Eingang des ersten Alarms ein Paar gemeldet, dass seine Wohnung in der Heinrichstraße geräumt hatte und sich nicht sicher war, ob der Herd ausgeschaltet war. Bei der Hausnummer des Paares handelte es sich allerdings um eine andere Anschrift, als von dem Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte kümmerten sich dennoch um das Problem des Paares, besorgte sich die Schlüssel zu der Wohnung – und stellte fest, dass der Herd tatsächlich abgeschaltet war.

Unklar ist noch, wie das Feuer in der anderen Wohnung in der Heinrichstraße entstanden ist. Die Brandermittler der Polizei werden in den kommenden Tagen ihre Untersuchungen aufnehmen.

