Hannover

Eigentlich sollte es in der neuen Notrufzentrale für die Region Hannover am Weidendamm nur noch um den technischen Feinschliff gehen – doch erneut geraten die Stadt Hannover und die Baufirma Züblin in Streit. Im Kern geht es nach Informationen der HAZ darum, dass Züblin noch nicht die erforderlichen Bauunterlagen eingereicht hat, die für einen Vergleich zwischen Stadt und Baufirma benötigt werden. Dadurch verzögern sich die weiteren Arbeiten.

Für Vergleich fehlen Unterlagen

Die Stadt Hannover hat sich mit Züblin auf eine Vergleichssumme von bis zu 12,5 Millionen Euro geeinigt. Die zusätzlichen Leistungen, die Züblin angeblich erbracht hat, soll das Unternehmen nachweisen und an einen Gutachter weiterreichen. Dieser soll dann die tatsächliche Vergleichssumme ermitteln, die die Stadt zahlen muss. Doch dem Vernehmen nach fehlen bisher die Unterlagen Züblins.

Anlass des Vergleichs ist ein jahrelanger Streit: Züblin wirft der Stadt vor, ständig mit neuen Änderungswünschen aufzuwarten. Die Stadt wiederum hält Züblin unter anderem vor, fehlerhaft zu arbeiten. Zuletzt wurde bekannt, dass eine Fluchttreppe nicht dort eingebaut wurde, wo sie vorgesehen war.

Neue Regionsleitstelle als „Weihnachtsgeschenk“ in 2021?

Die erneuten Verzögerungen bestätigt auch die Stadtverwaltung. „Die Abnahme wird vorbereitet, konnte aber aufgrund ausstehender Vorleistungen der Auftragnehmerin ( Züblin) bisher noch nicht durchgeführt werden“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Die Stadt gehe aber noch immer davon aus, dass Mitte 2021 die neue Regionsleitstelle einsatzbereit sei. Das sehen Ratspolitiker anders. „Vielleicht wird die Fertigstellung ein Weihnachtsgeschenk für 2021“, sagt ein Ratsherr. Dann ginge die Leitstelle mit vierjähriger Verspätung in Betrieb.

Kosten explodieren

Kürzlich haben die Querelen rund um den Bau der Notrufzentrale eine Erwähnung im Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds gefunden. Der Verband moniert, dass der Bau nicht nur verspätet fertiggestellt wird, sondern auch die Kosten explodiert sind. Nicht nur der Vergleich dürfte die Stadt Hannover mehrere Millionen Euro kosten, zudem musste die alte Leitzentrale in der Calenberger Neustadt wegen der Verzögerung länger in Betrieb bleiben und technisch aufgerüstet werden – macht noch einmal 4,8 Millionen Euro Zusatzkosten.

Aus Kreisen der Feuerwehr ist ebenfalls zu hören, dass der „Haussegen“ zwischen Stadt und Baufirma erneut schief hängt. Niemand bei der Feuerwehr rechnet mehr damit, dass die Notrufzentrale wie geplant fertig wird. Offiziell lässt die Stadt auf Nachfrage verlauten: „Es werden Abstimmungsgespräche auf unterschiedlichen Ebenen geführt. Die Vertragsparteien sind nach wie vor im Gespräch.“

Von Andreas Schinkel und Peer Hellerling