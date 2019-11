Hannover

Zwei Jahre lässt die neue Notrufzentrale für 1,2 Millionen Regionsbewohner schon auf sich warten, doch jetzt könnte die Dauerbaustelle am Weidendamm endlich fertig werden – jedoch mit voraussichtlichen Mehrkosten in Millionenhöhe. Die Stadtverwaltung will mit der Baufirma Züblin nach jahrelangem Streit einen Vergleich aushandeln und ist bereit, einen zusätzlichen Betrag von bis zu 12,5 Millionen Euro zu zahlen. Das geht aus einem vertraulichen Verwaltungspapier hervor, das der HAZ vorliegt. Damit würde der Bau der neuen Leitstelle insgesamt fast 60 Millionen Euro verschlingen.

Ratspolitik stimmt zu

Der Plan der Stadt war am heutigen Freitag zur Abstimmung auf der Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses. Nach Informationen der HAZ wurde der Vorschlag auf Wunsch der Partei Die Linke ohne Aussprache zur Beratung in die Fraktionen gezogen. Da aber bestimmte Fristen eingehalten werden müssen, soll am Mittwoch in einer Sondersitzung vor der Ratssitzung über den Vergleich entschieden werden.

Stadt: 345 wesentliche Baumängel

Eigentlich sollte die Regionsleitstelle in der Nordstadt schon im Dezember 2017 einsatzbereit sein. Doch bereits zu Beginn der Bauarbeiten Anfang 2016 kam es zu Konflikten zwischen Züblin und der Stadt Hannover. Mitte 2016 tauschte Züblin das technische Planungsbüro aus, aber danach wurde es nicht besser. Die Stadt hielt der Baufirma vor, „nicht mit ausreichendem Personaleinsatz“ zu arbeiten, wie es im vertraulichen Papier heißt. Zudem wies die Stadt immer wieder auf Baumängel hin, bisher seien es „345 wesentliche Mängel“. Aus Kreisen von Züblin heißt es, dass die Stadt mit immer neuen Änderungswünschen aufwartete und den Baufortschritt behinderte. Am Ende musste der Fertigstellungstermin mehrmals verschoben werden, auch ein Mediationsverfahren blieb ohne Erfolg.

Die Stadt sah sich im vergangenen Jahr gezwungen, die alte Leitstelle in der Calenberger Neustadt technisch aufzurüsten, um die Einsatzbereitschaft der Notrufzentrale zu gewährleisten. 4,8 Millionen Euro kostete das die Stadt. Das Geld wollte sie sich eigentlich von Züblin wiederholen, doch dazu wird es vermutlich nicht kommen.

Züblin wollte Nachzahlung von 36,7 Millionen Euro

Der angestrebte Kompromiss mit der Baufirma sieht vor, dass beide Parteien auf weitere finanzielle Forderungen verzichten. Eigentlich wollte die Stadt Züblin 9 Millionen Euro in Rechnung stellen. In der Summe sind unter anderem die Kosten für die Aufrüstung der alten Leitstelle enthalten. Züblin forderte ursprünglich eine Nachzahlung von 36,7 Millionen Euro, davon waren allein 18,7 Millionen Euro der Verlängerung der Bauzeit geschuldet. Die Stadt ist der Ansicht, dass die Nachforderungen in weiten Teilen nicht begründbar seien.

Scheitert Vergleich, droht jahrelanger Rechtsstreit

Sollten sich Stadt und Züblin einigen, könnte die Leitstelle im nächsten Jahr fertig werden. „Es wurde ein neuer Bauzeitenterminplan mit einem neuen Fertigstellungstermin zum 12. März 2020 vereinbart“, heißt es in dem Verwaltungspapier. Scheitert die Vereinbarung, droht ein jahrelanger Rechtsstreit – und die Dauerbaustelle am Weidendamm bleibt bestehen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel und Tobias Morchner