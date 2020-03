Hannover

In der Regionsleitstelle der Feuerwehr Hannover herrscht an diesem Montag Hochbetrieb. 1130 Anrufe sind bis 14.30 Uhr unter der 112 eingegangen. „Das ist richtig viel“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Das Problem: Viele Anrufer melden sich nicht wegen eines akuten Notfalls, sondern wegen Fragen zur Corona-Krise und blockieren so die wichtigen Leitungen für die Alarmierung des Rettungsdienstes und der Feuerwehren.

Die Brandbekämpfer haben über die Alarmierungs-App Katwarn jetzt einen dringenden Hinweis verschickt, die Notrufnummer nicht für Corona-Fragen zu blockieren, sondern die dafür vorgesehene Nummer 116 117 des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes oder das Bürgertelefon unter (0800) 7313131 zu nutzen. „Auch diese Leitungen sind stark belastet, sodass wir nur darum bitten können, ein wenig Geduld mitzubringen“, sagt Meyer.

Die Feuerwehr hat Konsequenzen aus der Flut der 112-Anrufer gezogen. Alle Plätze in der Regionsleitstelle sind besetzt, zusätzliche sind in Betrieb genommen worden. „Wir haben Übungen abgesagt und unsere Berufsfachschule geschlossen, um so an zusätzliches Personal zu kommen“, sagt Meyer. All diese Maßnahmen tragen aber nur dann Früchte, wenn die Bevölkerung mitmacht und zwischen einem akuten Notfall und Fragen zum Coronavirus unterscheidet und die entsprechenden Telefonnummern nutzt.

Von Tobias Morchner