Die Feuerwehr Hannover ist am Donnerstagmittag mit einem Löschzug zur Otto-Wels-Straße in Linden-Nord ausgerückt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Brandgeruch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Retter verhinderten wahrscheinlich Schlimmeres.

Die Feuerwehr rückte vorsorglich mit einem ganzen Löschzug an der Otto-Wels-Straße an. Am Ende reichte aber ein Liter Wasser. Quelle: kb