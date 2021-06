Feuerwehr Hannover: Probebetrieb der neuen Leitstelle hat begonnen

Hannover

Geht am Weidendamm in Hannovers Nordstadt jetzt mit fast vierjähriger Verspätung eines der spektakulärsten Bauprojekte der Stadt seinem guten Ende entgegen? Derzeit sieht alles danach aus, dass die neue Leitstelle in der Feuer- und Rettungswache 1 tatsächlich noch in diesem Jahr ihren Echtbetrieb aufnehmen könnte. Der Probebetrieb der neuen Technik hat begonnen. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Umschaltung erfolgt phasenweise

Ab Juli sollen stufenweise Teilkomponenten der neuen Regionsleitstelle in Betrieb genommen werden. In dieser Übergangsphase werden die Notrufe für die Feuerwehr und den Rettungsdienst deshalb von drei Standorten aus disponiert, vom Gelände der alten Leitstelle in der Calenberger Neustadt, von der provisorischen Leitstelle in Stöcken und aus der neuen Anlage am Weidendamm. Nach vollständiger Testung und Erprobung der neuen Systeme soll dann sukzessive zum Weidendamm umgeschaltet werden“, sagt Stadtsprecher Dix.

Das für die Region Hannover so wichtige Bauvorhaben hatte sich vor allem deshalb verzögert, weil sich die Stadt zuvor mit der beauftragten Baufirma Züblin zerstritten hatte. Züblin warf der Verwaltung vor, ständig mit neuen Änderungswünschen aufgewartet zu haben, die dann tatsächlich auch erfüllt worden seien. Die Stadt wiederum hielt Züblin unter anderem vor, fehlerhaft zu arbeiten. So sei unter anderem eine Fluchttreppe nicht dort eingebaut worden, wo sie vorgesehen war.

12,5 Millionen Euro Vergleichssumme

Stadt und Baufirma einigten sich schließlich auf eine Vergleichssumme von 12,5 Millionen Euro. Die zusätzlichen Leistungen, die Züblin angeblich erbracht hat, soll das Unternehmen nachweisen und an einen Gutachter weiterreichen. Dieser soll dann die tatsächliche Vergleichssumme ermitteln, die die Stadt an das Unternehmen zahlen muss.

Wegen der vorangegangenen Streitigkeiten und der jahrelangen Bauverzögerungen will sich die Stadt nicht zur Nennung eines konkreten Eröffnungstermins für die neue Leitstelle hinreißen lassen. „Hinsichtlich des genauen Zeitraumes, wie lange diese Übergangsphase dauern wird und wann nun genau der Echtbetrieb in der Wache 1 aufgenommen wird, lassen sich keine 100-prozentige Voraussagen treffen“, teilte die Verwaltung mit.

Von Tobias Morchner