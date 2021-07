Hannover

Ein Moment wird Matthias Holz wohl immer in Erinnerung bleiben: „Als wir ankamen, hatte der Feuerwehrmann vor der Wache in Euskirchen Tränen in den Augen“, sagt der 46-Jährige. „Er war erleichtert, dass endlich eine Ablösung kam.“ Seit Tagen arbeiteten die lokalen Helfer im Hochwassergebiet ohne Pause durch, obwohl sie selbst Angehörige und Häuser verloren hatten. Vieles an Zerstörungen in Nordrhein-Westfalen hätten sich die Kräfte der Feuerwehr Hannover „vorher nicht vorstellen können“.

Rund 60 Stunden dauerte ihr Einsatz. Am späten Montagabend kehrten die 24 ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfer unter Holz’ Leitung aus den Hochwassergebieten zurück. Sie besetzten in Euskirchen eine Feuerwache, halfen beim Leerpumpen von Gebäuden und waren mit dafür verantwortlich, dass die zu brechen drohende Steinbachtalsperre standhielt. Geschlafen wurde in Schlafsäcken auf Feldbetten in einer Fahrzeughalle. Für die Eigenversorgung hatten die Helfer sogar einen Kühlanhänger mit Nahrung für 48 Stunden dabei.

Arbeit auf drei Trupps aufgeteilt

„Als wir ankamen, hatte der Feuerwehrmann vor der Wache in Euskirchen Tränen in den Augen“: Zugführer Matthia Holz (46). Quelle: Frank Tunnat

„Auf der einen Straße war alles wunderbar, direkt daneben alles verwüstet“, sagt Holger Libera von der Freiwilligen Feuerwehr Vinnhorst. Teilweise standen Autos sogar aufeinander. Der 32-Jährige war schon 2013 beim Elbe-Hochwasser in Magdeburg dabei, „aber das war in keiner Weise vergleichbar“. Jetzt besetzte er mit Kollegen nachts eine Wache, damit die lokalen Kräfte Erholung finden konnten. Ein zweiter Trupp pumpte unter anderem einen Kinosaal aus, dessen Boden zehn Meter tief lag. „Trotzdem stand das Wasser auf der Straße noch anderthalb Meter hoch“, sagt Holz. Die dritte Mannschaft half an der Steinbachtalsperre mit ihrem Hochleistungspumpsystem, mit anderen Feuerwehren aus ganz Deutschland und dem THW ließen sie 600.000 Liter pro Minute ab.

Besonders dramatisch: Die Euskirchener Retter hatten im Hochwasser selbst acht Fahrzeuge verloren. „Teilweise waren sie auf dem Weg zum Einsatz, als sie plötzlich eine Flutwelle traf“, sagt Libera. Zwei Feuerwehrfrauen konnten sich gerade noch aufs Dach ihres Fahrzeugs retten. „Sonst hätten sie wahrscheinlich nicht überlebt.“ Michael Knappe (57): „So etwas habe ich in meinen 30 Jahren im aktiven Dienst nicht erlebt“, sagt der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Limmer, der jetzt bei seinem vierten Fluteinsatz war. „Man bekommt vor Augen geführt, welche Kraft Wasser hat.“

Unfassbare Dankbarkeit der Menschen

Zwei Euskirchener Feuerwehrfrauen konnten sich laut Holger Libera (32) vor einer Flutwelle nur noch aufs Dach ihres Fahrzeugs retten. „Sonst hätten sie wahrscheinlich nicht überlebt.“ Quelle: Frank Tunnat

Die Helfer wurden sogar vor ganz banale Probleme gestellt: „Navigationsgeräte waren nutzlos“, sagt Zugführer Holz. „Überall versperrten Autowracks oder Unrat den Weg, Unterführungen waren überflutet, Straßen unterspült.“ Deshalb bekamen die Hannoveraner einen ortskundigen Scout zur Seite. Zum Glück kamen aber nicht auch noch schwere Brände oder ähnliche Einsätze dazu. Libera: „Das Schlimmste war eine kokelnde Solaranlage.“ Laut Holz blieben seine Einheiten zudem glücklicherweise vor Leichenfunden verschont. „Beim Leerpumpen einer Tiefgarage weiß ja niemand vorher, was einen erwartet.“

Und obwohl die Euskirchener so viel verloren haben, sei Hannovers Rettern so viel Unterstützung entgegen gebracht worden – obwohl eigentlich sie zum Helfen da waren. „Die einen haben Kuchen gebacken, eine Pizzeria brachte jede Menge Essen vorbei“, sagt Holz. Es sei einfach unglaublich gewesen. Selbst auf der Hinfahrt am Sonnabend gab es auf den Autobahnen immer Daumen nach oben, freudiges Hupen und viele „Danke“-Schilder. Das habe zusätzlich motiviert. Holz: „Wir hätten sofort zwei, drei Tage drangehängt.“ Das Hilfeersuchen galt aber nur bis Montagmorgen. Die Einheiten der Kreisfeuerwehrbereitschaft aus dem Umland kamen nur wenige Stunden zuvor zurück.

„Ein wertvoller Beitrag“

Hannovers Feuerwehrchef Dieter Rohrberg dankte den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfern für ihr Engagement in den Hochwassergebieten. Quelle: Frank Tunnat

Erst auf dem Hof der Feuerwache 4 in Bornum gegen 21.30 Uhr setzte dann doch langsam die Erschöpfung ein. „Bei solch einem Katastropheneinsatz wie jetzt in Euskirchen agiert man nur“, sagt Holz. Er geht daher davon aus, dass selbst die Erlebnisse erst in den kommenden Tagen richtig im Gehirn ankommen. „Auch wenn unsere Arbeit nur ein kleiner Teil war“, sagte Feuerwehrchef Dieter Rohrberg bei der Ankunft der Retter, „wir konnten sicherlich einen wertvollen Beitrag leisten.“

Von Peer Hellerling