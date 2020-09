Hannover

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Kellerbrand in Hannover-Stöcken gerufen worden. Weil gleich mehrere Notrufe eingingen, schickten die Retter gleich zwei Löschzüge zum Mehrfamilienhaus an die Stöckener Straße. Beim Eintreffen sahen die Helfer bereits Rauch aus dem Treppenhaus dringen.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand gegen 20.20 Uhr gemeldet. Neben Wohnungen befindet sich in dem Gebäude auch eine Gaststätte. „Alle Bewohner und Gäste hatten das Haus bereits vor unserem Eintreffen verlassen“, sagt Sprecher Hartmut Meyer. Lediglich zwei Mietparteien konnten unter Betreuung der Einsatzkräfte in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Gerümpel brennt im Keller

Im Keller stand Gerümpel in Flammen. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer, gleichzeitig wurde das Haus mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Der Brand hatte auch die Elektrik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen, allerdings bleibt das Haus bewohnbar. In Absprache mit Enercity konnten die Mieter nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Weshalb das Gerümpel im Keller allerdings Feuer gefangen hatte, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Peer Hellerling