Hannover

Die Feuerwehr Hannover bereitet sich auf einen möglichen Unwetter-Hilfseinsatz in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) hat den betroffenen Katastrophengebieten „sofortige und uneingeschränkte Unterstützung“ zugesagt. Bereits am Donnerstagmorgen hatte das Technische Hilfswerk (THW) bekannt gegeben, zahlreiche Kräfte aus der Region auf den Weg nach Westdeutschland geschickt zu haben.

Laut Hannovers Feuerwehrsprecher Michael Hintz haben die Retter mit Vorbereitungen begonnen, „falls uns entsprechende Anfragen aus den Unwettergebieten erreichen“. Bislang lägen keine Amtshilfeersuchen vor, doch das könne sich in dieser turbulenten Phase jederzeit ändern. Die Planungen bei der Feuerwehr laufen unter anderem deshalb bereits, da am Sonntag zusätzlich viele Kräfte bei der großen Bombenräumung in Misburg-Süd gebunden sein werden. Hintz: „Das soll sicherstellen, dass wir trotzdem eine Unterstützungskomponente entsenden könnten.“

Niedersachsen bietet Rettungshubschrauber an

Welche Einheiten möglicherweise auf den Weg geschickt werden, ist unklar – das hängt nicht zuletzt davon ab, was in den Katastrophengebieten gebraucht wird. Laut Innenminister Pistorius habe Niedersachsen bereits Rettungshubschrauber mit Winden angeboten. Die Länder stünden in direktem Austausch. „Die Bilder aus den Kreisen Euskirchen und Ahrweiler sind erschreckend“, sagt Pistorius. „Wir hoffen, dass der Regen bald nachlässt und die Rettungs- und Bergungsarbeiten schnell voranschreiten.“

Bereits in der Nacht zu Donnerstag rückten 80 Helfer des THW aus der Region Hannover aus, um in den Städten Wipperfürth und Gummersbach im Bergischen Land Wasser aus gefluteten Häusern und Gewerbegebäuden zu pumpen. Das Sturmtief „Bernd“ brachte mehr als 24 Stunden andauernde Regenfälle mit sich, sodass zahlreiche Bäche und Flüsse in Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz über die Ufer traten. In einzelnen Bereichen stürzten ganze Häuser ein, es gibt zahlreiche Vermisste und mindestens 49 Tote – darunter zwei Feuerwehrleute.

Von Peer Hellerling