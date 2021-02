Hannover

In der Regel sehen sie toll aus, doch oft sind sie eine Gefahr: dicke Eiszapfen an Dachkanten und Regenrinnen. Die Feuerwehr Hannover rückt derzeit wiederholt aus, um die spitzen Gebilde zu entfernen, bevor sie herabfallen und Menschen verletzen. Unter anderem am Kröpcke und an der Marienstraße mussten bereits Drehleitern anrücken. Die Retter haben der HAZ zudem erklärt, wie Eiszapfen trotz der anhaltenden Minustemperaturen überhaupt entstehen.

Die Feuerwehr schlug bereits Eiszapfen in der Fußgängerzone gegenüber vom Kröpcke-Center ab. Diese hingen von der Dachkante des Geschäftsgebäudes, in dem eine Apotheke untergebracht ist. Die Polizei hatte den Bereich zuvor aus Sicherheitsgründen mit Flatterband abgesperrt. Insgesamt verzeichneten die Retter am Dienstag zwei Einsätze, auch am Mittwoch war die Feuerwehr wieder gefordert: Dieses Mal hing ein langer Eiszapfen am Dach der Friederikenstift-Außenstelle an der Marienstraße. Auch hier mussten die Feuerwehrleute am Nachmittag per Drehleiter tätig werden.

Schmelzwasser gefriert an Dachkanten

Eiszapfen-Einsatz: Feuerwehrleute am Mittwoch am Dach der Handchirurgie des Friederikenstifts an der Marienstraße. Quelle: Frank Tunnat

Eiszapfen entstehen durch getauten Schnee, der dann bei den Minusgraden rasch wieder gefriert. Doch wie kann das eigentlich sein, wenn das Thermometer seit Tagen deutlich unter null Grad Celsius bleibt? Ganz einfach: Weil Häuser beheizt werden, erwärmen sich auch die Dächer. Somit schmilzt ein dünner Film des darauf liegenden Schnees. Selbst die schwache Wintersonne kann ausreichen. „Das Wasser fließt das Dach herab und sammelt sich an den kalten Regenrinnen oder Kanten“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hintz. „Dort gefriert es dann wieder schnell.“

Grundsätzlich sind Hauseigentümer im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht selbst dafür verantwortlich, „dass von ihren Gebäuden keine Gefahr ausgeht“. Wenn das Risiko allerdings derart akut ist, dass sofort gehandelt werden muss, rückt die Feuerwehr an. Hintz: „Oft werden wir von besorgten Bürgern angerufen, oder die Polizei gibt uns Bescheid.“ Damit die spitzen Eiszapfen aus 20 oder mehr Metern Höhe nicht plötzlich in die Tiefe stürzen und Menschen verletzen, werden sie kurzerhand von der Drehleiter aus abgeschlagen. Doch der Einsatz ist für Hauseigentümer keinesfalls gratis: „Wenn wir tätig werden, stellen wir das Ganze am Ende auch in Rechnung“, sagt Hintz.

Nicht immer sofort Handlungsbedarf

Deshalb prüft die Feuerwehr zunächst, ob überhaupt sofortiger Handlungsbedarf besteht. „Der Einsatzleiter schaut, ob nicht auch Absperrmaßnahmen ausreichen“, sagt Hintz. Im Anschluss werde der Kontakt zum Eigentümer gesucht, der sich dann um das Entfernen der Eiszapfen kümmern soll. Bislang hält sich das Einsatzaufkommen laut Hintz aber in Grenzen, nicht einmal eine Handvoll wurde bis Mittwochnachmittag registriert. „Derzeit ist alles noch mit den zur Verfügung stehenden Einsatzkräften und Mitteln zu leisten.“

Von Peer Hellerling