Hannover

Gelb-rot hat ausgedient: Ab nächster Woche sind Hannovers Feuerwehrleute in modifizierten Farben und mit neuer Kleidung im Einsatz. Leuchtend gelb und dunkelblau (marine) ist die neue Schutzausrüstung der Einsatzkräfte gehalten. Jeweils 4500 Hard- und Softshelljacken (je unterschiedlich wetterbeständige Funktionskleidung) sowie passende Hosen dazu wurden angeschafft. „Das ist ein langer Wunsch, der nun in Erfüllung geht“, sagte Dieter Rohrberg, Leiter der Feuerwehr, bei der Präsentation der Kleidung an der neuen Leitstelle am Weidendamm.

Trotz einiger Verbesserungen an der nun ausgemusterten Kleidung, war die alte Schutzausrüstung fast 20 Jahre lang im Einsatz. In dieser Zeit hätten sich auch die gesetzlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen geändert, sagte Rohrberg. Vor allem gehe es nun um die Merkmale Sicherheit und Funktionalität. „Für Einsätze im fließenden Verkehr, etwa auf Autobahnen, ist vor allem die Sichtbarkeit wichtig.“ Die neuen Jacken- und Hosenmodelle verfügen nun über genormten Warnschutz und segmentierte Reflexstreifen. Auch Atmungsaktivität und Elastizität wurden verbessert. Zudem wurden neue Sweat- und Poloshirts für die Feuerwehr angeschafft.

„Bestmögliche Schutzausrüstung“

„Um die Herausforderungen und Aufgaben der Notfallrettung in einer Großstadt mit mehr als 60.000 Einsätzen zu meistern, ist eine bestmögliche Schutzausrüstung erforderlich“, sagte der städtische Feuerwehrdezernent Axel von der Ohe bei der Vorstellung.

Neue Dienstkleidung für die Rettungskräfte der Feuerwehr Hannover: Feuerwehrdezernent Axel von der Ohe (rechts) und der Direktor der Feuerwehr, Dieter Rohrberg, (links) präsentieren die neue Schutzausrüstung. Quelle: Michael Wallmüller

Die Anschaffung der neuen Ausrüstung hat fast drei Jahre in Anspruch genommen. Ende 2017 hatte eine Gruppe – bestehend unter anderem aus Personalrat, dem medizinischen Dienst und Männer und Frauen der Rettungswachen – eine Anforderungsliste an die neue Kleidung erstellt. Danach wurden Modelle von verschiedenen Anwendern getestet. Schließlich bekam die Firma Geilenkothen Ende 2019 nach Zustimmung der politischen Gremien den Auftrag. Ab kommender Woche sind die Rettungskräfte in neuen Farben dann im Einsatz. Rund 430.000 Euro hat sich die Stadt die Anschaffung kosten lassen.

Wetterfest und elastisch soll die neue Ausrüstung sein. Quelle: Michael Wallmüller

Viele nützliche Details

Neben Wasserfestigkeit und vielen weiteren Eigenschaften verfügt die neue Kleidung über praktische Details. Erstmals haben die Ausrüstungen Befestigungen für Stethoskope und Tragetasche bekommen. Um schnell Notizen – etwa von Patientenwerten – aufschreiben zu können, sind direkt auf der Hose entsprechende, beschriftbare Streifen aufgetragen. Der eilige Griff nach dem Schreibblock soll damit der Vergangenheit angehören.

Von Manuel Behrens