Die Feuerwehr Hannover ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand am Lindener Turm (Linden-Süd) gerufen worden. Gegen 6.30 Uhr lief der Alarm auf, demnach sollte der Biergarten neben der Volkssternwarte in Flammen stehen. Ein Angehöriger der Berufsfeuerwehr hatte den Brand demnach bemerkt, als er auf dem Weg zum Dienst war. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer, die Löscharbeiten dauern noch immer an. Verletzte gibt nach derzeitigem Stand nicht.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Andreas Hamann brannte allerdings nicht – wie zunächst vermutet – das eigentliche Restaurant. „Die Balustrade rings um den Lindener Turm stand in Flammen“, sagt der Sprecher. Das Feuer breitete sich weiter aus und erreichte auch einen Anbau, von dem das Dach Schaden nahm. „Der Turm selbst steht noch“, sagt Hamann. Auch das Übergreifen der Flammen auf das Innere des Bauwerks und auf den angrenzenden Biergarten konnte verhindert werden.

Feuerwehrmann bemerkt den Brand

Glück im Unglück: „Ein Kollege von uns hatte das Feuer bemerkt, als er auf dem Weg zum Dienst war“, sagt Hamann. Gegen 6.30 Uhr habe der Feuerwehrmann die 112 gewählt, kurz darauf seien auch weitere Notrufe eingegangen. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen und rund 50 Einsatzkräften am Lindener Berge. Der Brand ist laut Hamann inzwischen unter Kontrolle, derzeit finden die Nachlöscharbeiten statt.

Der Grund für den Brand ist derzeit noch unklar. Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes wird die Polizei mit der Ermittlung zur Ursache beginnen. Die Schadenshöhe ist ebenfalls offen.

Von Peer Hellerling