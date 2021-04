Hannover

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hannover und Helfer mehrerer Freiwilliger Feuerwehren kämpfen weiter gegen den Großbrand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Misburg-Süd. Derzeit sind mehr als 160 Helfer und rund 70 Fahrzeuge vor Ort. Wann die Löscharbeiten abgeschlossen sind, ist bislang vollkommen unklar. Nach Angeben der Feuerwehr sind bei Messungen in den angrenzenden Stadtteilen bislang keine Schadstoffe festgestellt worden, die durch die Flammen freigesetzt worden waren.

Halle mit Kunststoff in Flammen

Am Dienstagabend war gegen 20.10 Uhr auf dem Gelände der Firma Noris Entsorgung am Lohweg eine 2500 Quadratmeter große Lagerhalle mit geschreddertem Kunststoff in Flammen aufgegangen. Der Grund dafür ist bislang unklar. Verletzte gab es nicht. Die automatische Brandmeldeanlage schlug umgehend an, die Feuerwehr rückte zunächst mit drei Löschzügen nach Misburg-Süd aus.

Bereits auf der Anfahrt der ersten Helfer war eine deutliche Rauchsäule über dem Objekt erkennbar. Zur gleichen Zeit ging eine Vielzahl von Notrufen von Anwohnern in der Regionsleitstelle der Feuerwehr ein. Vor Ort entschied die Feuerwehr, aufgrund der sehr starken Wärmeentwicklung und der möglichen Einsturzgefahr der Halle, den Löschangriff nur von außen vorzunehmen. Von mehreren Drehleitern und zwei Teleskopmastbühnen aus gingen die Brandbekämpfer gegen die Flammen vor. Zudem kamen auch mobile Wasserwerfer und das ferngesteuerte und kettenangetriebene das Löschunterstützungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr zum Einsatz.

Feuerwehr-Einsatzkräfte verschaffen sich von einer Teleskopbühne aus einen Überblick über den Brandort. Quelle: Samantha Franson

Weiter Geruchsbelästigung möglich

Da das Feuer auf dem Gelände am Lohweg noch immer nicht erloschen ist, kann die Feuerwehr nicht ausschließen, dass im Laufe des Tages weitere Geruchsbelästigungen im gesamten Stadtgebiet wahrnehmbar sind. Der Fachbereich Umwelt der Region Hannover ist deshalb inzwischen in die Einsatzabwicklung eingebunden. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort und wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Zur Höhe des Schadens können gibt es bislang keine Angaben.

Von Tobias Morchner