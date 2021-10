Hannover

Der Notruf kam am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr an: „Unser Hund steckt fest.“ Und das war passiert: Ein Ehepaar war mittags im Georgengarten mit Dackel „Anton“ spazieren. Auf einmal lief das neugierige Tier davon, verschwand unter einem Podest – und machte wenig später durch Bellen auf seine missliche Lage aufmerksam: Das Tier steckte in einem Erdloch fest.

Die Bemühungen der Besitzer um Befreiung blieben ohne Erfolg – also musste die Feuerwehr ran. Die Leitstelle schickte die Tierrettung und ein Hilfsleistungslöschfahrzeug in die Callinstraße. Die Retter demontierten zunächst Teile des Podestes, halfen etwas mit der Schaufel nach – und schon war „Anton“ befreit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Bericht von Feuerwehrsprecher Rainer Kunze heißt es: „Auch wenn ,Anton’ etwas verstört und beeindruckt wirkte, benötigte er keine weitere Hilfe der Tierretter. Angeleint setzte er den Spaziergang mit seinen sichtlich erleichterten Herrchen fort.“

Von okz