Feuerwehr Hannover rettet Ehepaar nach Wohnungsbrand in Groß Buchholz

Hannover

Bei einem Feuer im ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Lenbachstraße in Groß Buchholz ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau verletzt worden. Sie wird derzeit in einer Klinik behandelt. Die Feuerwehr war um kurz vor 4 Uhr durch mehrere Notrufe auf den Brand in dem Gebäude aufmerksam gemacht worden. Die Anrufer berichteten davon, das bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Stock des Hauses schlagen würden und dass sich noch Bewohner in dem Gebäude befänden.

Die Einsatzkräfte betraten die Wohnung unter Atemschutz und konnten ein Ehepaar aus dem Gebäude retten und anschließend die Flammen löschen. Die Frau hatte sich bei dem Feuer Verletzungen zugezogen. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Die Polizei wird in den kommenden Tagen mit ihren Ermittlungen beginnen.

Von Tobias Morchner