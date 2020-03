Feuerwehr Hannover rettet Schiffsführer am Mittellandkanal

Hannover

Die Feuerwehr ist am frühen Sonnabendmorgen zu einem besonderen Einsatz direkt am Mittellandkanal ausgerückt. Ein niederländischer Schiffsführer war auf seinem Schiff zusammengebrochen. Die Ehefrau des 60-Jährigen meldete per Notruf, dass ihr Mann nicht ansprechbar sei. Das Binnenschiff hatte sie laut Feuerwehr zwischen Hebbelstraße und Lister Damm am Südufer vertäut.

Der Schiffsführer musste mit einer Spezialtrage und einer Drehleiter von Bord gebracht werden. Quelle: Feuerwehr Hannover

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Inneren des Schiffs. Weil der 60-Jährige schwer übergewichtig ist, setzten die Feuerwehrleute eine Drehleiter und eine spezielle Trage ein. Notärzte versorgten den Mann vor Ort – er wurde später in ein Krankenhaus gebracht.

