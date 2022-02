Ein Waschbär hat am Dienstagmorgen die Feuerwehr Hannover auf den Plan gerufen. Ein Schüler entdeckte das Tier oben in einem Baum an der Selmastraße/Ecke Limmerstraße in Linden-Nord. Doch der eifrige Kletterer hatte partout keine Lust, von den Rettern aus dem Geäst geholt zu werden.