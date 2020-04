Feuerwehr löscht Containerbrand in Hannover-Anderten

Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Sonnabend zu einem Feuer auf dem Gelände eines Industriebetriebes in Anderten ausgerückt. Verletzte gab es nicht. Insgesamt haben die Flammen einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Auf dem Firmengelände an der Straße Rothwiese war aus bislang ungeklärter Ursache ein etwa zehn Quadratmeter großer Müllcontainer mit Kunststoffabfällen in Brand geraten. Anwohner hatten gegen 13. 50 Uhr das Feuer bemerkt, weil dichte, schwarze Rauchwolken von dem Gelände aufstiegen. Das Gelände war bei Eintreffen der hannoverschen Brandschützer menschenleer, sodass niemand zu Schaden kam. Der brennende Container stand in unmittelbarer Nähe eines der Firmengebäude. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzende Produktionshalle übergreifen könnte. Flammen schlugen aus dem Abfallbehälter.

Die Helfer der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter ihre Kontrolle bringen. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz für die Brandbekämpfer beendet. Sie übergaben die Einsatzstelle an den Betreiber der Firma sowie an die Polizei. Die Beamten werden in den kommenden Tagen mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

Von Tobias Morchner