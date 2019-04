Hannover

Feuer in einer Gartenlaube in der Kolonie Waldblick in Groß-Buchholz: Am frühen Ostersonntagabend ist die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen zur Hermann-Bahlsen-Allee ausgerückt. Bei der Ankunft brannten bereits die Möbel der kleinen Laube. Doch die Retter konnten verhindern, dass die Flammen auf die gesamte Laube übergreifen. Auch eine Gasflasche wurde aus der Laube geborgen und anschließend gekühlt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun in Sachen Brandursache. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Von vam/RND