Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die List ausgerückt. In dem Gebäude in der Constantinstraße war aus bislang ungeklärter Ursache im dritten Stock ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist nach Angaben der Polizei eine 83-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sie zuvor noch über den Hausnotruf das Rote Kreuz verständigt. Doch offenbar kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Warum das Feuer in der Wohnung ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von Tobias Morchner