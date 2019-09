Hannover

Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof Hannover: Im Gleisbereich des Bahnhofs ist gegen 10.45 Uhr das Drehgestell einer S-Bahn heißgelaufen. Die alarmierter Feuerwehr rückte daraufhin zur Unfallstelle an der Herschelstraße aus. Inzwischen haben die Einsatzkräfte aber Entwarnung gegeben. Weder das Fahrgestell noch die S-Bahn seien in Brand geraten, teilte ein Feuerwehrsprecher gegen 11.15 Uhr mit. Entgegen erster Befürchtungen sei lediglich durch einen technischen Defekt Qualm entstanden. Es habe keine Gefährdung für Fahrgäste oder die Bevölkerung bestanden. Der technische Schaden wird nun laut Feuerwehr von den zuständigen Mitarbeitern der Deutschen Bahn behoben. Die Einsatzkräfte rücken schon wieder ab.

Von Ingo Rodriguez