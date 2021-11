Feuerwehreinsatz bei Primark: Filiale in Hannover geschlossen

Feuerwehreinsatz im Modemarkt Primark in Hannover: In dem Kaufhaus an der Osterstraße sind am Sonntagabend große Mengen Kühlflüssigkeit aus einer defekten Leitung der Klimaanlage ausgelaufen. Schilder wiesen am Montag darauf hin, dass die Filiale vorübergehend geschlossen ist.