Hannover

Es roch im Gebäude nach Gas – deshalb haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Gollstraße in Anderten am Sonnabendvormittag die Feuerwehr alarmiert. Die Anwohner befürchteten einen Gasaustritt und verließen deshalb kurze Zeit später auch ihre Wohnungen. Gegen 11.30 Uhr rückten schließlich Einsatzkräfte und eine Spezialeinheit der Feuerwehr Hannover mit einem Rettungsdienst an.

Die Feuerwehrleute konnten jedoch anschließend bei Messungen keine erhöhte Gaskonzentration und auch keine anderen verdächtigen Werte in dem Mehrfamilienhaus registrieren. Nachdem die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr Entwarnung gegeben hatten, durften die Bewohner dann auch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr rief trotzdem nach dem Ende des Einsatzes vorsorglich Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers in die Gollstraße. Sie sollen nun in dem Mehrfamilienhaus mit weiteren Messungen nach den Ursachen des zunächst wahrgenommenen Geruches suchen und mögliche Schäden an den Versorgungsleitungen ausschließen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez