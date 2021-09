Hannover

Die Feuerwehr Hannover musste am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bemerode löschen. Verletzt wurde niemand. Gegen kurz nach 16 Uhr gingen nach Feuerwehrangaben mehrere Anrufe über eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Straße „Hinter dem Holze“ ein. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, alarmierte die Feuerwehr einen Löschzug und die Ortsfeuerwehr Bemerode.

Über das Treppenhaus verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Bewohner hielten sich nicht mehr im Inneren auf. Der Brandherd konnte zwar schnell gelöscht werden, dennoch entstand ein erheblicher Rauchschaden.

Schadenshöhe noch unklar

Durch die starke Rauchausbreitung mussten auch die Nachbarwohnungen über der Brandwohnung kontrolliert und gelüftet werden. Nach Ende des Einsatzes konnten alle Bewohner bis auf die der Brandwohnung in ihre Unterkünfte zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover waren mit 44 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen bis 18 Uhr im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von Manuel Behrens