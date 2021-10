Hannover

An der Krepenstraße in Hannover-Hainholz hat ein Bagger am Montagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr auf Höhe des Kauflands. Noch auf dem Weg zum Einsatzort gab ein Sprecher der Feuerwehr Hannover Entwarnung: Die betroffene Leitung konnte schon nach kurzer Zeit von Enercity abgedreht werden. „Es besteht keine Gefahr“, sagt Feuerwehrsprecher Martin Trang.

Von Manuel Behrens