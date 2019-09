Hannover

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Gasleck in Vinnhorst gerufen worden. Ein Handwerker hatte die undichte Stelle bemerkt, als er mit Renovierungsarbeiten in einem Haus an der Kornradenstraße beschäftigt war. Der Mann, der die Gasleitung offenbar beschädigt hatte, stellte sofort den Strom ab und konnte so laut Feuerwehr durch sein „umsichtiges Verhalten“ Schlimmeres verhindern.

Brennbares Gas im Obergeschoss

Der Alarm lief gegen 14.20 Uhr auf, das Leck befand sich an der hauseigenen Gasleitung. Der Handwerker schaltete sofort die Elektroversorgung im Haus ab und wählte den Notruf. Als die Retter eintrafen, wies er sie sofort ein, sodass der Gashaupthahn schnellstmöglich geschlossen werden konnte. „Ein Trupp spürte im Obergeschoss mit Messgeräten noch eine Restmenge des brennbaren Gases auf“, sagt Feuerwehrsprecher Martin Trang. Die Etage wurde daraufhin gelüftet, nach 30 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet.

Von Peer Hellerling