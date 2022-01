Hannover

In einer Wohnung in Linden-Süd ist am Sonnabendnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Hannover wurden gegen 16.15 Uhr an die Charlottenstraße, in der Nähe zum Abzweig der Deisterstraße, gerufen. Ein Bewohner erlitt möglicherweise eine Rauchgasvergiftung.

Die Polizei musste den Bewohner überwältigen. Quelle: Christian Elsner

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte zunächst wegen einer Rauchentwicklung im Treppenhaus alarmiert worden. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass es in einer Wohnung im ersten Stock brannte. Gemeinsam mit der Polizei musste der Bewohner überwältigt werden, um aus dem Haus gebracht zu werden. Zuvor musste die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam öffnen.

Die genauen Umstände sowie die Brandursache ist noch unklar. Quelle: Christian Elsner

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die genauen Umstände sowie die Brandursache ist noch unklar. Der Mann soll zum Brandzeitpunkt der einzige Bewohner im Haus gewesen sein. Die Feuerwehr war bis zum Abend mit 45 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Ursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von Manuel Behrens