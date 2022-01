Hannover

In der Nacht zu Sonnabend ist an einem Wohnkomplex im Stadtteil List ein Feuer auf einem Balkon ausgebrochen. Gegen etwa 0.30 Uhr rückte die Feuerwehr an die Gorch-Fock-Straße aus, um den Brand an der Erdgeschosswohnung zu löschen. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte, ist die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe und die Brandursache blieben vorerst unklar.

Von Manuel Behrens