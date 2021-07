Feuerwehreinsatz in Hannover: Restaurantküche geht in Flammen auf

Ein Küchenbrand hat am Sonnabend große Teile eines Restaurants in Hannover-Oberricklingen zerstört. Anwohner meldeten der Feuerwehr in der Mittagszeit eine enorme Rauchentwicklung am Eberhard-Eggers-Platz. Verletzt wurde zwar niemand, es entstand aber ein Schaden von 100.000 Euro.