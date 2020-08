Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben am Wochenende drei Gullydeckel von der Weetzener Landstraße entfernt. Die Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld und die Polizei, die am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr zum Tatort ausrückten, fanden die Gullydeckel nach kurzer Suche in der Nähe wieder und setzten sie wieder ein.

Es war nicht der erste Einsatz der Feuerwehr am Sonntag, zuvor hatten die Freiwilligen bereits einen sechs Meter langen Ast zersägt und entfernt, der an der Straße Hohe Bünte drohte auf die Fahrbahn sowie auf den Fuß und Radweg zu stürzen.

Von Nadine Wolter