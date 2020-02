Hannover

In der Innenstadt von Hannover ist am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr in einem Restaurant an der Kanalstraße die Küche in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner in der Nacht zu Mittwoch Brandgeruch wahrgenommen und deshalb die Feuerwehr alarmiert. Das Restaurant war beim Ausbruch des Feuers aber bereits geschlossen, deshalb wurde niemand verletzt. Laut Polizei entstand jedoch in den Räumen des Lokals ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Experten der Polizei gaben am Mittwoch nach ihren Ermittlungen die Brandursache bekannt. Demnach hat offenbar ein beschädigtes Kühlaggregat in der Küche das Feuer verursacht. Die Brandermittler gehen nach ihren Untersuchungen von einem technischen Defekt aus.

Von Ingo Rodriguez