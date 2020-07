Feuerwehren löschen zwei Flächenbrände in der Region Hannover

Engensen/Bolzum

Mehrere Feuerwehren haben am Dienstag zwei Flächenbrände in der Region Hannover gelöscht. Südlich von Burgwedel-Engensen ist am Dienstagmittag ein rund zweieinhalb Hektar großer Stoppelacker in Flammen aufgegangen. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Ein Landwirt war gerade dabei gewesen, auf dem abgeernteten Getreidefeld Strohballen zu pressen. Ob heiß gelaufene Teile der Maschine das Feuer verursachten oder es eine andere Ursache gab, ist unklar. Weil das Getreide auf dem Nachbarfeld recht feucht war und der Wind nur schwach wehte, dauerten die Löscharbeiten nur rund eine halbe Stunde.

Anzeige

Zur Galerie Rund 40 Einsatzkräfte aus drei Ortsfeuerwehren haben am Dienstagmittag einen Flächenbrand südlich von Engensen gelöscht. Ein Stoppelacker war in Flammen aufgegangen.

Mähdrescher geht in Flammen auf

Auch im Sehnder Ortsteil Bolzum brannte ein Stoppelacker. Dort war am frühen Dienstagnachmittag ein Mähdrescher bei Erntearbeiten in Flammen aufgegangen. Bemerkt hatten das zwei Jugendliche, die auf das Feld liefen und den Fahrer des Mähdreschers warnten. Laut dem Sehnder Stadtfeuerwehrsprecher Tim Herrmann entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden – dieser dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein heiß gelaufener Mähdrescher hat ein Getreidefeld in Bolzum in Brand gesetzt. Quelle: Rainer Dröse

Das Feuer an dem heiß gelaufenen Gefährt hat nach Angaben der Feuerwehr ein rund vier Hektar großes Stoppel- und Getreidefeld in Brand gesetzt. Rund 60 Feuerwehrleute richteten für die Wasserversorgung einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen ein und mussten zudem eine Schlauchleitung von einem Hydranten verlegen. Anschließend pflügten Landwirte die verbrannte Erde mit einem Grubber um.

Zur Galerie Im Sehnder Ortsteil Bolzum brannte ein Stoppelacker. Dort war am frühen Dienstagnachmittag ein Mähdrescher bei Erntearbeiten in Flammen aufgegangen. Rund 60 Feuerwehrleute löschten den Brand.

Wann besteht Brandgefahr?

Bei sommerlichen Temperaturen steigt in Deutschland die Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Im gesamten Bundesgebiet gelten laut dem Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes folgende Waldbrandwarnstufen:

Waldbrandwarnstufe 1: Es besteht sehr geringe Waldbrandgefahr .

1: Es besteht sehr geringe . Waldbrandwarnstufe 2: Es besteht geringe Waldbrandgefahr .

2: Es besteht geringe . Waldbrandwarnstufe 3: Es besteht mittlere Waldbrandgefahr .

3: Es besteht mittlere . Waldbrandwarnstufe 4: Es besteht hohe Waldbrandgefahr .

4: Es besteht hohe . Waldbrandwarnstufe 5: Es besteht sehr hohe Waldbrandgefahr .

Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes www.dwd.de gibt es eine täglich aktualisierte Landkarte Deutschlands, auf der die Gefährdung des Waldes durch Waldbrand zu finden ist.

Von wal/ok/jst