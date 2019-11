Ein Feuer hat am frühen Freitagmorgen ein Mehrfamilienhaus in Hannover-Hainholz vollständig zerstört. Die Flammen waren gegen 5 Uhr im Dachgeschoss des Gebäudes in der Voltmerstraße ausgebrochen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche ist bis jetzt noch nicht identifiziert.