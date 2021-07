Havelse

Leuchtturm und Feuerwehr – das hat auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Der zweite Blick zeigt: Es gibt im Feuerwesen der Region Hannover wohl Leuchttürme. Frauen und Männer, die oft in Jahrzehnten ehrenamtlicher Arbeit ihr Bestes geben und viel Verantwortung tragen. Der Deutsche Feuerwehrverband hat am Sonnabend vier Leuchttürme aus der Region Hannover mit höchsten Ehren gedankt. 168 Delegierte aller Feuerwehren in der Region waren für Sonnabend zur Verbandsversammlung im Stadion des TSV Havelse einberufen.

Ehrenkreuz für Helmuth Linnemann

Helmuth Linnemann (Stöcken) empfängt das Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes. Quelle: Markus Holz

Der Stöckener Helmuth Linnemann steht öffentlich eher selten in der ersten Reihe. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Hannovers war aber über Jahrzehnte aus dem Ausbildungswesen der Freiwilligen Feuerwehren in Hannover nicht wegzudenken. Linnemann war deren Ausbildungsleiter, Geschäftsführer und stellvertretender Bereitschaftsführer in der Katastrophenschutzeinheit. „Sein Engagement und sein persönlicher aufopfernder Einsatz sind herausragend“, sagte Verbandsvorsitzender Karl-Heinz Mensing. Linnemann ist geehrt mit dem Deutschen Feuerwehrkreuz in Gold – mehr geht nicht.

Gold für Eberhard Schmidt

Karl-Heinz Mensing (links) gratuliert Eberhard Schmidt zum Ehrenkreuz in Gold. Quelle: Markus Holz

Eberhard Schmidt aus Gehrden ist ebenfalls mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet worden. Er ist seit 15 Jahren Brandschutzleiter für den Abschnitt Seelze, Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen – dazu zählen 51 Feuerwehren und 1900 Aktive. Seit 2017 ist er Stellvertreter von Mensing als Regionsbrandmeister. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Verteilung der Flüchtlinge am Messebahnhof, der Organisation des Hilfseinsatzes beim Moorbrand in Meppen und dem Aufbau des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände 2020. „Seine Erfahrenheit und sein ruhiger wie zielorientierter Führungsstil zeichnen ihn aus“, sagte Mensing, „er lebt Feuerwehr.“

Gold für Detlef Hilgert

Detlef Hilgert (rechts) aus Sehnde freut sich mit Karl-Heinz Mensing über sein Ehrenkreuz in Gold. Quelle: Markus Holz

Ein Leuchtturm und Träger des Ehrenkreuzes in Gold ist Detlef Hilgert aus Sehnde. Er leitet seit 2003 Leiter den Brandschutzabschnitt Uetze, Burgdorf, Sehnde und Lehrte. Hilgerts Expertise ist gefragt, unter anderem deshalb gehört er zum Führungsstab der Regionsbereitschaft. Er koordinierte den Einsatz beim Moorbrand in Meppen, beim Brand an der A7 im Heidekreis (2020) und bei der Einrichtung des Behelfskrankenhauses auf dem hannoverschen Messegelände. Mensing dankte Hilgers für dessen Unterstützung bei der Ausbildung der technischen Ausstattung der Bereitschaft. Hilgert zählt zu den Spezialisten bei Einsätzen von Feuerwehrtauchern und Gefahrguteinheiten.

Silber für Robert Krenz

Robert Krenz (Mitte), Stadtbrandmeister von Neustadt, ist mit dem Ehrenkreuz in Silber geehrt. Quelle: Markus Holz

Robert Krenz aus Neustadt trägt seit Sonnabend das Ehrenkreuz in Silber. Der Deutsche Feuerwehrverband anerkennt damit Krenz’ Leistung als Stadtbrandmeister in Neustadt mit 29 Feuerwehren auf 357 Quadratkilometern – ein größeres Gebiet hat kein anderer Stadtbrandmeister in der Region. Hilgert hat maßgeblich zur Modernisierung des Feuerwehrzentrum in Neustadt sowie kleinerer Wachen auf den Dörfern beigetragen. Mensing sprach von „nachhaltigen Verbesserungen“ für die Feuerwehren. „Ich trage das Ehrenkreuz mit Stolz und stellvertretend für die Kameradinnen und Kameraden, mit denen wir an unseren Zielen gearbeitet haben“, sagte Krenz, „das ist auch Anerkennung für bisherige ehrenamtliche Lebensleistung.“

Ausbildung steckt im Stau

Karl-Heinz Mensing leitet die Verbandsversammlung auf dem Rasen des Aufsteigers TSV Havelse. Quelle: Markus Holz

Dass der Regionsverband solche Leuchttürme braucht, machte Mensing im Gespräch deutlich: Die Ausbildung der Nachwuchsführungskräfte stecke wegen der Pandemie im Stau. „Derzeit können wir ihnen keine Lehrgänge anbieten“, sagte Mensing. Die Finanzierung der Neubauten und Modernisierungen von Gerätehäusern sei zwischen Kommunen und Land strittig. Für die Bekämpfung von Bränden an Elektrofahrzeugen fehle technische Ausstattung. Doch es gibt auch Lichtblicke: Die Jugendfeuerwehren sind trotz Corona stabil geblieben. Außerdem: Ab dem 12. Juli haben alle geimpften Feuerwehrleute in der Region vollen Schutz, die Arbeit abseits der Einsätze kann also wieder starten.

Die Versammlung des Feuerwehrverbandes Region Hannover war dringend. 2020 war sie ausgefallen. In diesem Jahr musste neu gewählt werden: Dieter Rohrberg (Direktor der Feuerwehr Hannover) ist neuer stellvertretender Vorsitzender der Sparte Berufsfeuerwehr. Christoph Bahlmann übernimmt im Verbandsvorstand Rohrbergs Position als Beisitzer. Lars Schwieger (Neustadt), Nachfolger von Björn Engel als Brandschutzleiter für den Abschnitt Neustadt/Wunstorf/Garbsen, rückt als Beisitzer in den Verbandsvorstand auf. Kai Krömer (Barsinghausen) bleibt weitere sechs Jahre Geschäftsführer des Verbandes.

Jagau verabschiedet sich

Für Regionspräsident Hauke Jagau war es die letzte Gelegenheit, sich vom Verband seiner Regionsfeuerwehren zu verabschieden. Er teilt mit den Feuerwehrleuten die Erinnerungen an den Hochwassereinsatz in Magdeburg (2013), die Aufnahme Tausender Flüchtlinge (2015/16), an den Moorbrand bei Meppen (2018) und vor allem an die Pandemie. „Ich hatte immer das Gefühl, mich auf die Feuerwehr verlassen zu können, und das ist ein sehr gutes Gefühl“, sagte Jagau und gab entgegen aller Spekulationen ein klares Bekenntnis zum Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale Ronnenberg ab. Mensing zeichnete Jagau überraschend mit der Ehrennadel des Regionsverbandes aus.

Das ist der Feuerwehrverband Region Hannover

Der Verband vertritt 12.484 Mitglieder und zählt zu den größtem in Niedersachsen. Ihm gehören die Berufsfeuerwehr Hannover, 223 Freiwillige Feuerwehren, elf Werks- und eine Betriebsfeuerwehr an. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem Mitgliederwerbung, die Organisation der Ausbildung und die Interessenvertretung gegenüber Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltungen. Vorsitzender ist seit 2013 Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing (Degersen).

Von Markus Holz