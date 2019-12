Hannover

Es soll wieder ein buntes Feuerwerk werden: kilometerweit aus der Ferne zu sehen, mit blinkenden Lichtern, wechselnden Farbtönen, aber ohne jeden Lärm, umweltschädlichen Feinstaub und zurückbleibenden Müll. In Hannover-Linden will der Energieversorger Enercity in der Silvesternacht wieder an seinem Heizkraftwerk für eine spektakuläre Lichtershow sorgen. Nach der aufsehenerregenden Premiere im Vorjahr sollen die Drei warmen Brüder zu Beginn des neuen Jahres erneut fünf Minuten lang in bunten und wechselnden Farben leuchten. „Es zuckt und blitzt, aber lautlos“, kündigt der Energieversorger an.

Das virtuelle Feuerwerk ist laut Enercity nur mit einer Spezialprogrammierung der bereits 2013 installierten Rot-Violett-Anstrahlung möglich. Nach dem fünfminütigen Farbenspiel werden die Türme dann wieder rot und lilafarben erstrahlen.

Reaktion auf das erneute Böllerverbot in der City

Enercity reagiert mit seiner Lichtershow auf das von der Stadt Hannover erneut für viele Plätze in der Innenstadt erlassene Böllerverbot. Die Illumination sei eine Alternative zum gewohnten Feuerwerk – nur eben völlig emissionsfrei und ungefährlich: ohne Getöse, Feinstaub, Restmüll und ohne Schäden oder Verletzte, teilt der Energieversorger mit.

Von Ingo Rodriguez