Hannover

Der internationale Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten ist am Sonnabend in die zweite Runde gegangen. Den Auftakt für den diesjährigen Wettbewerb hatte ein Team aus Frankreich im Mai gemacht. Das Team aus Brasilien hat schon zahlreiche internationale Feuerwerkswettbewerbe gewonnen und beeindruckte im ausverkauften Großen Garten mit bunten und ausgefallenen Formen am hannoverschen Himmel. Weiter geht es im August mit einem Team aus Italien.

Brasiliens Feuerwerk in Bildern

Zur Galerie Das zweite Teilnehmer-Team des Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen kommt in diesem Jahr aus Brasilien.

Sogar das Wetter spielte am Sonnabend mit. Bei lauen Temperaturen versammelten sich viele Schaulustige, die keine Tickets für den Großen Garten hatten, im angrenzenden Georgengarten.

Von RND/jok